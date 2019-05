Mijnbouwbedrijf Brazilië waarschuwt voor nieuwe dambreuk

Een Braziliaans mijnbouwbedrijf waarschuwt dat opnieuw een dam dreigt door te breken in de deelstaat Minas Gerais. De dam houdt zes miljoen kubieke meter modder en mijnafval tegen.

Bij een dambreuk bij een mijn van hetzelfde bedrijf in dezelfde deelstaat kwamen in januari meer dan 230 mensen om het leven. Dit keer gaat het om een ijzerertsmijn in Gongo Soco.

De mensen die achter de dam wonen zijn in februari al geëvacueerd. Dat gebeurde nadat de eigenaar van de mijn, Vale SA, bij het Openbaar Ministerie had gemeld dat een dijk bij de mijn in beweging is gekomen.

Als dat zo blijft doorgaan, breekt de dijk volgende week door. De kans bestaat dat de dam daarachter dan verzadigd raakt en ook bezwijkt.