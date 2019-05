Arnhem wil onderzoek naar ceremonies met hallucinerende thee

De gemeente Arnhem wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek doet naar ayahuasca-ceremonies. Op deze bijeenkomsten wordt thee met de hallucinerende stof ayahuasca gedronken.

Burgemeester Marcouch noemt de ceremonies gevaarlijk. "Mensen gaan urenlang heftig hallucineren. Daarbij kunnen ze hun oordeelsvermogen verliezen en achteraf nog langere tijd anders of trager reageren. Er kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan", zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Dode in Eersel

Ayahuasca wordt beschouwd als harddrug en valt onder de Opiumwet. In Arnhem organiseert Beyond-illusion ayahuasca-ceremonies. Ook in andere gemeenten worden zulke ceremonies georganiseerd. De populariteit van de theeceremonie neemt toe volgens verslavingskliniek Jellinek.

In het Brabantse Eersel overleed eind april een 31-jarige Hongaar na een theesessie. Daarvoor werden vijf mensen aangehouden. De organisatie wordt verdacht van dood door schuld.

Beyond-illusion benadrukt dat er in Arnhem niets is voorgevallen, maar in afwachting van het onderzoek worden er voorlopig geen ceremonies gehouden.