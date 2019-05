Rusland betaalt Greenpeace 2,7 miljoen euro voor enteren Arctic Sunrise

Nederland en Rusland hebben een schikking getroffen over de afwikkeling van de Arctic Sunrise-zaak. Greenpeace krijgt 2,7 miljoen euro van Rusland, als vergoeding voor de schade aan het schip, de gemaakte onkosten en smartegeld voor de opvarenden.

De Arctic Sunrise, die onder de Nederlandse vlag voer, werd in 2013 door Russische commando's ge├źnterd in internationale wateren, na een actie van Greenpeace in het Noordpoolgebied tegen Russische oliewinning. De dertig mensen aan boord werden vastgezet en het schip werd aan de ketting gelegd.

Pas na verschillende juridische procedures door Nederland heeft Rusland de opvarenden vrijgelaten en het schip vrijgegeven.

Overeenkomst

In 2015 oordeelde het Permanente Hof van Arbitrage al op basis van het VN-Zeerechtverdrag dat Rusland onrechtmatig had gehandeld en een schadevergoeding moest betalen aan Nederland. Maar Rusland erkende het gezag van het hof aanvankelijk niet.

Na overleg heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken nu een overeenkomst gesloten met zijn Russische collega Lavrov, waarin de zaak wordt afgehandeld. Rusland erkent geen aansprakelijkheid, maar zegt wel dat schepen in internationale wateren niet zomaar kunnen worden binnengevallen en opvarenden niet kunnen worden gearresteerd.

"Ik ben tevreden over de afwikkeling met Rusland", zegt minister Blok. "Het is goed dat Rusland de politieke wil heeft getoond er met Nederland uit te komen. Dit resultaat laat het belang zien om ook in roerige tijden met elkaar in gesprek te blijven."

Reactie Greenpeace

Greenpeace-medewerker Faiza Oulahsen, die ook werd gearresteerd door de Russen, prijst de Nederlandse inzet in de zaak. "Vreedzaam actievoeren is een groot recht in een democratie. Hoewel Greenpeace zelf geen partij is bij deze schikking, zijn we verheugd dat de Russische autoriteiten hiermee de essentie van de uitspraak van het tribunaal onderschrijven."