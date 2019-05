Nederlands spoor krijgt eindelijk digitaal beveiligingssysteem

Het Nederlandse spoor wordt tussen nu en 2050 voorzien van een nieuw, digitaal Europees beveiligingssysteem, ERTMS. Daar wordt al jaren over gesproken. Nu heeft het kabinet besloten dat ook Nederland gebruik gaat maken van het systeem dat ongelukken kan voorkomen.

Het huidige, analoge beveiligingssysteem is op veel plekken ruim zestig jaar oud. Het werd nog aangelegd met Marshall-hulp (geld dat het getroffen Nederland na de Tweede Wereldoorlog ontving van de VS) en was al tijden aan vervanging toe.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt dat met het European Rail Traffic Management System het Nederlandse spoor de komende decennia klaar wordt gemaakt voor de toekomst. "Treinen kunnen straks veilig dichter op elkaar rijden. Dit is cruciaal voor het groeiende aantal reizigers dat gebruik wil maken van het spoor."

Nu weten machinisten door seinen en contact met de treindienstleiding wat er op het spoor gebeurt. Met het ERTMS, dat zowel in het spoor als in de treinen wordt ingebouwd, hebben ze straks alle informatie binnen handbereik.