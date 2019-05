Douanier Rotterdamse haven vervolgd voor het doorlaten van 1500 kilo coke

Een douanier die werkte in de Rotterdamse haven wordt vervolgd voor het helpen met het smokkelen van 1500 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt tussen mango's in een container uit Brazilië. De politie onderschepte het transport in februari.

De 37-jarige man zou in ruil voor geld gegevens hebben aangepast. Daardoor leek het volgens het Openbaar Ministerie alsof de container met mango's en drugs was gecontroleerd met een speurhond en er niets bijzonders was gevonden. In werkelijkheid was de controle nooit uitgevoerd.

De drugs, met een straatwaarde die in de tientallen miljoenen euro's loopt, zijn na de vondst vernietigd. Woensdag moet de verdachte voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat een douanier vervolgd wordt voor drugssmokkel. Vorig jaar bleek al dat corruptie in de haven van Rotterdam wijdverbreid is.