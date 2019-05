Cubaanse vliegtuigcrash mogelijk veroorzaakt door te zware belading

De Boeing 737 die vorig jaar buiten de Cubaanse hoofdstad Havana neerstortte was te zwaar beladen. Dat was waarschijnlijk de oorzaak van de crash, concludeert het Cuban Institute of Civil Aeronautics, dat de ramp onderzocht. Alle 113 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven.

Op 18 mei vorig jaar stortte de Boeing 737 van de Mexicaanse vluchtmaatschappij Damojh neer. Het toestel was gecharterd door het staatsbedrijf Cubana de Aviación en had als bestemming de Cubaanse stad Holguín. Direct na het opstijgen stortte het vliegtuig neer, het toestel vloog gelijk in brand. Er waren enkele overlevenden, maar ook die overleden kort na de ramp.

"De vermoedelijke oorzaken van het ongeluk waren de handelwijze van de bemanning en haar fouten bij de berekening van het gewicht en de balans. Dat leidde bij het opstijgen tot het verlies van de controle over het toestel en het neerstorten", aldus de autoriteiten.

In eerste instantie werd gedacht dat de ramp het gevolg was van achterstallig onderhoud. Het vliegtuig was al 39 jaar oud.