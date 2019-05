Brexit-overleg May met Labour mislukt

De wekenlange onderhandelingen tussen de Britse premier May en de grootste oppositiepartij, Labour, zijn mislukt. Labour-leider Corbyn zegt dat ze het uiterste hebben geprobeerd, maar zonder resultaat. De woordvoerder van May bevestigt dat.

Het overleg was nodig nadat de brexit-deal die premier May was overeengekomen met de EU tot drie keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Het parlement kon het niet eens worden over mogelijke alternatieven.

May wilde vervolgens met Labour in overleg om overeenstemming te bereiken over een zachtere brexit, mogelijk om de hardliners in haar eigen partij onder druk te zetten zodat die alsnog akkoord zouden gaan met haar brexit-deal met de EU.

'Zwakte en instabiliteit'

Maar May en Labour konden het niet eens worden over de vraag hoe nauw de economische banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit zouden moeten zijn. Volgens Corbyn kwam dat door "de toenemende zwakte en instabiliteit" van de regering.

Een woordvoerder van premier May zegt dat de gesprekken met Labour in het nationale belang waren en dat er hoe dan ook gevolg moet worden gegeven aan de uitkomst van het brexit-referendum van bijna drie jaar geleden.

Zes weken

De Britten zouden de EU op 29 maart verlaten, maar dat is vanwege de impasse in het Lagerhuis uitgesteld tot 31 oktober. Het overleg met Labour duurde zes weken.

Gisteren zei May dat ze na de volgende brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekend zal maken. Dat betekent dat ze waarschijnlijk vóór de brexit op 31 oktober is vertrokken.

De stemming begin juni gaat vermoedelijk opnieuw over de deal die al drie keer is verworpen. Als het Lagerhuis dan wél instemt, kan de brexit volgens May al in juli een feit zijn.