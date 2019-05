Geboortebeperkingsprogramma voor koala's in Zuid-Australië gestart

Koala's in de omgeving van Zuid-Australische stad Adelaide krijgen een hormonaal implantaat dat ze onvruchtbaar maakt. Hoewel het voorbestaan van de diersoort volgens het Wereld Natuur Fonds in gevaar is, kampt dit gebied met een overschot.

In die regio leven ongeveer 200.000 koala's. Dat zijn er volgens deskundigen te veel. De dieren eten bladeren. Steeds meer bomen worden te kaal en dreigen daardoor dood te gaan.

"In een bosgebied bij Adelaide zijn gemiddeld dertien koala's per hectare", zegt een natuurbeschermer tegen de Australische nieuwszender ABC. Volgens hem is er voldoende voedsel voor maximaal één koala per hectare. "We zien nu de ernstige gevolgen van te veel bladverlies."

De verwachting is dat in de komende weken 200 koala's in Zuid-Australië onvruchtbaar worden gemaakt.