Verzorgster pikte sieraden van bejaarden en bracht ze naar juwelier

Een vrouw van 44 uit Den Haag is gisteren aangehouden omdat ze sieraden van bejaarden zou hebben gestolen. Ze werkt als verzorgster in een verpleeghuis in de wijk Haagse Hout.

Het verpleeghuis constateerde dat er de laatste tijd vaak sieraden verdwenen en stapte naar de politie. Die maakte een rondgang langs juweliers in de buurt en ontdekte dat daar veel van de gestolen spullen terecht waren gekomen. Uit de boekhouding van de juwelier bleek dat de 44-jarige vrouw wel erg veel sieraden inleverde.

Gisterochtend werd zij als verdachte aangehouden. In haar huis werden nog tientallen juwelen gevonden, mogelijk ook gestolen. De politie probeert de eigenaren te achterhalen, zodat de bestolen bewoners hun sieraden terug kunnen krijgen.