'Fouten scheepsbouwer Damen niet afgestraft door staat'

De grootste scheepsbouwer van Nederland, Damen Shipyards, heeft de laatste jaren fouten gemaakt bij het aanvragen van staatsgaranties. Volgens NRC heeft het bedrijf uit Gorinchem exportpolissen van de Nederlandse overheid veertien keer foutief of onvolledig ingevuld. Daardoor zou de staat borg staan voor miljoenendeals waarvan de integriteit niet vaststaat.

Ondanks de fouten hield de overheid de garanties in stand, schrijft de krant. Damen stelt in een reactie dat er onbewust fouten zijn gemaakt en zegt dat de overheid wel dekkingen heeft ingetrokken.

Geheime memo's

NRC baseert zich op zes geheime memo's van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin wordt onder meer de relatie beschreven tussen Damen en Atradius DSB (Dutch State Business), een verzekeraar die namens de Nederlandse staat risico's afschermt voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met instabiele, onbetrouwbare overheden of andere klanten. Tussen 2010 en 2016 stond de Nederlandse overheid via Atradius DSB garant voor 66 deals van Damen, met een totale waarde van 1,76 miljard euro.

De krant schrijft na onderzoek dat de band tussen Damen en Atradius DSB zo hecht is "dat de scheepsbouwer ongestraft fouten mag maken".

Tussenpersoon

Een van die fouten is volgens NRC dat Damen in 2013 een patrouilleboot verkocht aan een door de Wereldbank gesteund programma tegen overbevissing voor de kust van Sierra Leone. Op een formulier over de deal vulde een Damen-medewerker in dat hij geen gebruik heeft gemaakt van een tussenpersoon. Maar later bleek dat er wel een tussenpersoon is ingezet. Het gaat bovendien om een man die in verband wordt gebracht met omkoping van medewerkers van het ministerie van Visserij in Sierra Leone.

De Wereldbank nam het verkeerd ingevulde formulier hoog op en zette Damen voor 18 maanden op een zwarte lijst.

Reactie Damen

Damen schrijft in een reactie dat NRC de gegevens in de memo's verkeerd interpreteert. Het bedrijf erkent dat een foutief ingevuld document heeft geleid tot een schikking met de Wereldbank. Maar daarna heeft Damen naar eigen zeggen maatregelen genomen om nieuwe fouten in de toekomst te voorkomen.

De Wereldbank zegt dat deze maatregelen ruim voldoende zijn, schrijft Damen. Volgens de scheepsbouwer zijn ook Atradius en de overheid op de hoogte van wat er is veranderd.

Meer fouten

Ook is er volgens Damen onderzoek gedaan, waarbij andere onzorgvuldigheden in het verleden naar voren zijn gekomen. Het zou daarbij gaan om het niet zorgvuldig invullen en up-to-date houden van informatie bij verzekeringsaanvragen.

"Dit had uiteenlopende redenen, waaronder fouten, menselijke vergissingen en ook onduidelijkheden in de uitleg van de aanvraagregels. Er is niet gebleken dat er opzet in het spel was bij deze onvolkomenheden", schrijft Damen in zijn reactie.

Het bedrijf zegt dat de overheid de dekking op verzekeringspolissen heeft ingetrokken naar aanleiding van deze fouten.