Knops: vraag of ik CDA-fractie wil leiden 'niet aan de orde'

Staatssecretaris Knops zegt dat de vraag of hij de nieuwe fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer wordt "niet aan de orde" is. "Dat is een zaak waar de fractie over gaat. Ik heb een job op Binnenlandse Zaken. Daar is genoeg te doen en ik ga daar gewoon mee door."

Knops wordt wel als mogelijke tussenpaus genoemd, nu CDA-leider Buma burgemeester van Leeuwarden wordt. Hij zou de komende twee jaar fractievoorzitter in de Tweede Kamer kunnen worden. En in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zou er dan een nieuwe partijleider kunnen komen.

"Voor een katholiek is het woord paus altijd goed om te horen", grapte Knops vanmorgen. "Maar wat mij betreft ga ik gewoon lekker door met wat ik nu doe."

'Tijd zat'

Vicepremier De Jonge wordt genoemd als een van de 'kroonprinsen' van het CDA. Hij wil nog niet zeggen of hij de ambitie heeft om partijleider te worden. "Laten we de dingen in de goede volgorde doen", zegt hij. "Eerst en vooral is nu de fractie aan zet om een nieuwe voorzitter te kiezen."

Op de vraag of hij al van het lijstje van mogelijke opvolgers van Buma kan worden geschrapt, zegt hij: "Kijk, we hebben alles in huis bij het CDA om bij de volgende verkiezingen de grootste te worden, maar die wedstrijd zulllen wij als team moeten spelen. De verkiezingen zijn pas in 2021, dus tijd zat om ons daarop voor te bereiden."

Ook minister Hoekstra wordt veel genoemd als mogelijke toekomstige CDA-leider. Hij zei gisteren op vraag op hij dat op termijn wil worden, dat hij de warme belangstelling waardeert. "Maar ik ga echt mijn stinkende best doen als minister van Financiën, de rest van deze kabinetsperiode."