KNVB-chef Van Praag: clubs raden homo's af uit de kast te komen

KNVB-voorzitter Michael van Praag stelt in een interview met de Gaykrant dat voetbalclubs homoseksuele spelers aanraden niet uit de kast te komen. Hij noemt het als een van de hordes die moeten worden genomen om de sport diverser te maken.

"We hebben 34 betaaldvoetbalclubs, maar wat zeggen die? Als we een homoseksuele voetballer in het eerste elftal zouden hebben en hij uit de kast zou komen, wordt hij meteen door het publiek uitgescholden. Dat is slecht voor zijn carrière en dan is het hele stadion tegen hem. Want een stadionpubliek is soms wreed. Zeer wreed. Dus wij - zeggen sommige clubs dan - raden hem af uit de kast te komen."

Van Praag geeft geen specifieke voorbeelden van clubs of spelers. Ook over welke ploegen het wel goed doen, geeft hij geen details. "Dan krijg je meteen andere clubs die zeggen dat ze ook veel doen."

Zelf zegt hij dat hij wel voor zijn geaardheid zou zijn uitgekomen als hij homo was. "Ik zou wel als homoseksuele voetballer in die wereld kunnen rondlopen, maar dat is misschien ook mijn karakter." Hij heeft begrip voor spelers die zwijgen. "Dan loop je de kans enorm uitgescholden te worden. Wil je dat? Of zeg je van: ik dien eerst mijn carrière wel uit en dan zie ik wel."

Verderfelijk

De Gaykrant sprak met Van Praag ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie. Volgens hem doet de KNVB tegenwoordig veel meer om discriminatie te voorkomen. Blindstaren op de eerste betaald voetballer die uit de kast komt, wil Van Praag niet. Zijn organisatie richt zich daarom bijvoorbeeld op de jeugdleiders.

"De KNVB is misschien niet zo hoor- en zichtbaar", erkent hij, "maar we doen wel veel. Wij proberen om van binnenuit - de voetbalvereniging - bewustzijn te creëren dat homofobie iets verderfelijks is."

De koudwatervrees voor het thema is volgens hem voorbij. "We zijn zover dat er een sfeer heerst dat de homoseksuele medemens zich veilig begint te voelen en indien nodig een luisterend oor vindt binnen zijn club. Dat vind ik ten opzichte van vijf jaar geleden een enorme winst. Ik ben echt enthousiast."

Walging

Van Praag walgt van uitspraken van Johan Derksen over homo's in de sport. "Als je een beetje karakter hebt, kom je er gewoon voor uit", zei die over de drempel voor homo's in het voetbal. Bij de KNVB zou Derksen zijn teruggefloten, aldus Van Praag.

"Ik vind het verderfelijk dat de zendgemachtigde niet optreedt. Dat vind ik bijna een wetsovertreding", zegt hij. Zelf actie ondernemen gaat hem te ver. "Klein houden en negeren die boel."