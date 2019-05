Koningin Máxima viert verjaardag én algemeen kiesrecht

Koningin Máxima is vandaag 48 jaar geworden. Hoe ze haar verjaardag viert, is niet bekend. Wel is duidelijk dat ze gewoon doorwerkt. Vanmiddag is ze met koning Willem-Alexander in Den haag bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht.

De verjaardag van de koningin valt in een drukke periode. Ze is net terug van bezoeken aan Spanje en Ethiopië. Woensdag, voor vertrek uit Ethiopië, zei ze dat ze nog niet over haar verjaardag had nagedacht. Gisteren was Máxima nog bij de opening van de nieuwe werf van Feadship in Amsterdam.

Naar Duitsland

Maandag vertrekt het koninklijk paar alweer naar Duitsland voor een driedaags bezoek aan de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg. De koning en koningin gaan elk jaar naar één of meer Duitse deelstaten.

In hun gevolg reizen komende week de ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) mee, net als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De missie is gericht op de scheepsbouw en de creatieve industrie.