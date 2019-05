Hoe de twee vacatures van CDA-leider Buma worden ingevuld

Sybrand van Haersma Buma is fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en ook nog eens partijleider. Maar niet lang meer, want gisteren werd hij voorgedragen als burgemeester van Leeuwarden. Dus is er een vacature bij het CDA. Of eigenlijk zijn er twee.

Er moet een nieuwe fractievoorzitter komen en een nieuwe politiek leider, oftewel partijleider. Die eerste per direct. Die tweede kan nog wel een tijdje duren. Hoe zit dat?

Om te beginnen: wat is een partijleider eigenlijk? Het is geen formele functie, maar wel een belangrijke. Hij of zij is het gezicht van de partij, de partijwoordvoerder voor alle belangrijke zaken, degene die met andere partijleiders onderhandelt. En de fractievoorzitter? Die is simpelweg de baas van de Tweede Kamerleden van die partij.

De crux

Bij veel partijen zijn de twee functies verenigd in één persoon: dat geldt bijvoorbeeld voor Buma bij het CDA, Klaver van GroenLinks en Wilders van de PVV. Maar wie in het kabinet zit, kan ook partijleider zijn: denk aan VVD-partijleider Rutte en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff. Het CDA wil overigens een partijleider die ook fractievoorzitter is.

In verkiezingstijd is de partijleider ook de lijsttrekker, de nummer 1 op de kieslijst. En daar zit de crux wat betreft de situatie nu bij het CDA: je hebt eigenlijk pas een politiek leider nodig als er Kamerverkiezingen aankomen. "Ik denk daarom dat het CDA rustig de tijd gaat nemen", zegt politiek verslaggever Ron Fresen.