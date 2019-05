'Bewaker Defensie verdachte in verkrachtingszaak'

Een burgermedewerker van de beveiligingsdienst van Defensie wordt verdacht van het verkrachten van een vrouw in het Brabantse Oudenbosch. Dat schrijft De Telegraaf.

Volgens de krant is de 36-jarige man verantwoordelijk voor de beveiliging van "zeer gevoelige defensiecomplexen", zoals het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda.

Op 21 maart werd de vrouw in haar huis vastgebonden door een man, nadat hij via een smoes binnen was gekomen. Daarna zou ze zijn verkracht.

Het duurde weken voordat de politie de verdachte op het spoor kwam. De zaak werd behandeld in Opsporing Verzocht. Een anonieme tip leidde tot een doorbraak. De man zit al ruim een maand vast.