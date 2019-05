Bruins gaat ruwe borstimplantaten niet verbieden

Er komt geen verbod op ruwe borstimplantaten, maar de regels voor het gebruik worden wel strenger. Volgens minister Bruins zou een verbod allerlei nieuwe problemen veroorzaken.

Frankrijk verbood vorige maand alle borstimplantaten met een ruw oppervlak vanwege een verhoogd risico op een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Bruins besloot toen ook voor Nederland tot een tijdelijk verbod, in afwachting van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Geen algemeen verband

Het RIVM concludeert nu dat er onvoldoende bewijs is voor een algemeen verband tussen implantaten en een verhoogd risico op lymfeklierkanker. Bij één specifiek implantaat is dat verhoogde risico er wel, maar dat type is eind vorig jaar al van de markt gehaald.

Bruins erkent dat aan elk implantaat risico's zitten. "Maar een verbod op ruwe implantaten zou de zorgen van vrouwen niet wegnemen en zelfs tot nieuwe problemen leiden, bijvoorbeeld doordat vrouwen een preventieve ingreep uitstellen of kiezen voor een behandeling in het buitenland", zegt de minister.

Er zo gewoon mogelijk uitzien

Hij heeft van veel vrouwen gehoord dat de implantaten hen helpen "er zo gewoon mogelijk uit te zien"en dus bijdragen aan de kwaliteit van leven. Alles afwegend vindt hij daarom dat vrouwen zelf voor een implantaat moeten kunnen blijven kiezen.

Bruins roept artsen wel op terughoudend te zijn met het gebruik van ruwe implantaten. Verder mag voortaan pas worden geopereerd als arts en patiënt schriftelijk verklaren dat ze hebben gesproken over de risico's. Ook komt er meer aandacht voor nazorg.