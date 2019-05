Wekdienst 17/5: viering 100 jaar kiesrecht en drukke dag voor Duncan

Goedemorgen! In de Ridderzaal wordt vanmiddag gevierd dat honderd jaar geleden het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. En Duncan Laurence krijgt geen rust in de aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestivalfinale. Vandaag staan een repetitie en de juryshow op de rol.

Het is bewolkt en er kan wat regen vallen. Later breekt in het oosten de zon soms door. Het wordt 13 tot 18 graden en er staat niet veel wind. In het weekend komt de temperatuur boven de 20 graden, maar er kunnen dan ook enkele regen- of onweersbuien vallen.