Architect I. M. Pei (102), brein achter glazen Louvre-piramide, overleden

Een van zijn bekendste ontwerpen is de grote glazen piramide die hij aan het Louvre in Parijs toevoegde. Dat de Franse oud-president Mitterand juist hem koos werd controversieel gevonden, omdat Pei geen Franse architect was. Ook na voltooiing van de renovatie bleven zijn toegevoegde piramides omstreden, omdat veel Fransen de stijlbreuk met de rest van het Louvre wansmakelijk vonden.

Andere bekende projecten van Pei zijn het Bank of China-gebouw in Hong Kong, het Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean in Luxemburg en de John F. Kennedy Library in Boston. Aan dat laatste project hield hij een vriendschap met Jacqueline Kennedy over.

Zijn meest recente ontwerpen zijn het Museum of Islamic Art (2008) in Qatar, dat werd geopend toen hij 91 jaar oud was, en het Macau Science Center (2009) in China. In 1983 kreeg Pei de Pritzker Prize, die wordt beschouwd als de Nobelprijs van de architectuur.