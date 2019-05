Onder law-and-order-man Sybrand Buma sloeg het CDA rechtsaf

Sybrand Buma komt uit een oude Friese patriciërsfamilie, die veel notabelen heeft voortgebracht. Hij is geen volks type. Zijn vader was tientallen jaren burgemeester in Friesland, eerst van Workum, later van Sneek. Eerder was zijn opa in de jaren 30 onder meer burgemeester van Stavoren. In die zin is het niet verrassend dat de huidige, 53 jaar oude CDA-leider nu naar Leeuwarden vertrekt.

Ondanks zijn afkomst heeft Buma van het CDA weer wat meer een partij van de gewone man en vrouw willen maken. Hij zei de zogenoemde 'boze burgers' goed te begrijpen. Dat waren volgens hem doorsnee-mensen die bang zijn dat hun baan naar "een immigrant of een Oost-Europeaan" gaat en die vinden dat de samenleving te veel verruwt.

Van Haersma Buma, die zich de laatste jaren kortweg Buma laat noemen, is sinds oktober 2010 de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer. Hij was acht jaar Kamerlid toen hij het stokje overnam van oud-minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen. Die had de fractiekar een paar maanden getrokken, voor hij minister van Economische Zaken werd in het kabinet-Rutte I. De onofficiële leiding van de partij bleef nog twee jaar in handen van Verhagen.

Opvolger Balkenende

In 2012 kozen de CDA-leden Buma met 51 procent van de stemmen tot lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarmee werd deze bij het grote publiek nog onbekende Fries de opvolger van Jan Peter Balkenende. Deze oud-premier was in 2010 vertrokken nadat hij tegen wil en dank nog één keer op nummer 1 van de kandidatenlijst had gestaan. Het resultaat was dat het CDA bijna halveerde.