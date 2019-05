Rechts-populisten, maar ook andere partijen, zetten in op jong

In België 26 jaar, in Frankrijk 23 jaar en in Denemarken 29 jaar. De lijsttrekkers van rechts-populistische partijen voor de Europese Parlementsverkiezingen in deze landen zijn jong. Net als de groeiende achterban voor hun nationalistische boodschap in sommige Europese landen.

Volgens persbureau AP zetten de rechts-populistische partijen in Europa steeds meer in op jongeren. En niet alleen door jonge lijsttrekkers naar voren te schuiven. Ook door het organiseren van bijeenkomsten, met springkastelen voor kinderen, bieravonden voor de volwassenen en intensieve campagnes op social media.

Overigens is de trend van jonge Europese lijsttrekkers ook te zien in het politieke midden en op links. Maar bij de populisten aan de rechterkant is het extremer.

In Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk zijn jongeren sowieso meer gaan stemmen op nationalistische partijen. De Italiaanse Lega kreeg vorig jaar 17 procent van de stemmen onder 18 tot 34 jarigen. Bij de verkiezingen in 2013 was dat 5 procent. In Oostenrijk is de FPÖ inmiddels de populairste partij onder jongeren. In 2017 behaalde die 30 procent van de stemmen bij deze leeftijdsgroep, de verkiezingen daarvoor was het 22.

Ook de AfD in Duitsland en de Rassemblement national (van Le Pen) winnen terrein onder jonge kiezers. De 23-jarige Jordan Bardella is het gezicht van Rassemblement bij de Europese verkiezingen. Hij werd op zijn 16e lid van de partij en wordt in Franse media een rijzende ster van de politiek genoemd.