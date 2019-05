Oud-president Jimmy Carter (94) ontslagen uit het ziekenhuis

Oud-president Jimmy Carter is vandaag ontslagen uit het ziekenhuis. Hij moet thuis verder revalideren na een heupoperatie.

Carter werd begin deze week opgenomen, nadat hij zijn heup had gebroken bij het verlaten van zijn huis in Georgia. De operatie is succesvol verlopen. "Hij zal thuis verder herstellen en daar ook fysiotherapie krijgen", laat het Carter Center in een verklaring weten. Carter is de oudste nog levende president van de VS.

De Democraat zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis. Hij verloor in 1980 de verkiezingen van de Republikein Ronald Reagan.

In 2015 werd bij Carter huidkanker geconstateerd, maar ook daarvan wist hij te herstellen. In 2017 werd hij tijdens een rondreis door Canada opgenomen in het ziekenhuis vanwege uitdroging.