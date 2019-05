Rood-wit Museumplein huldigt Ajax; plein is vol

Het is bij de huldiging van Ajax op het Museumplein in Amsterdam zo druk, dat de gemeente mensen oproept niet meer naar het plein te komen. Het plein is vol.

Op en rond het Museumplein zijn zo'n 100.000 mensen bijeen voor de huldiging. Ze vieren dat Ajax gisteren voor de 34ste keer kampioen werd van de eredivisie. Ook de Ajax-vrouwen zijn gehuldigd, voor het winnen van de KNVB Beker.

Het is voor het eerst sinds 2011 dat Ajax weer wordt gehuldigd op het plein in het centrum van de stad. Toen won de club de dertigste landstitel, maar het feest ontaardde in rellen. De afgelopen jaren werd na het winnen van een titel of beker feestgevierd bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam-Zuidoost.