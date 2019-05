Mick Jagger weer fit, Stones beginnen alsnog aan Noord-Amerikaanse tour

De Rolling Stones beginnen ruim twee maanden te laat toch aan hun Noord-Amerikaanse tournee. Die zou in eerste instantie op 20 april beginnen, maar dat ging vanwege gezondheidsproblemen bij zanger Mick Jagger (75) niet door. Volgens Amerikaanse media moest hij onder het mes voor een nieuwe hartklep.

De verwachting was dat Jagger, wiens optreden wordt gekenmerkt door een grote dynamiek, volledig zou herstellen. Alles wijst erop dat dat is gelukt. De tournee begint nu op 21 juni in Chicago. Optredens die waren afgelast, worden ingehaald en er is nog een optreden in New Orleans aan de tour toegevoegd.

Jagger werkt ondertussen aan zijn herstel. Dat blijkt uit een opname in een dansstudio waar hij aan zijn moves en conditie werkt.