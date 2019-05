Burgemeester New York stapt in Democratische race om Witte Huis

De New Yorkse burgemeester Bill de Blasio doet een gooi naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Daarmee voegt hij zich bij een grote groep Democratische politici die zich al verkiesbaar hebben gesteld. Ze azen allen op de Democratische kandidatuur om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen op te nemen tegen Donald Trump. Onder hen zijn oud-vicepresident Joe Biden en oud-presidentskandidaat Bernie Sanders.

De Blasio (58) krijgt het volgens de polls lastig. 76 procent van de New Yorkers zien niets in zijn kandidatuur ondanks zijn politieke ervaring. Bijna de helft van de inwoners denkt dat het slecht voor de stad zal zijn. De burgemeester gelooft toch dat zijn boodschap over de strijd tegen financiƫle ongelijkheid veel gewone Amerikanen zal aanspreken. "Er is genoeg geld in de wereld en in dit land. Het is alleen in verkeerde handen."

Wat hij als burgemeester sinds 2014 heeft bereikt komt hem mogelijk in de campagne van pas. Zo zijn de geweldscijfers in de stad gedaald onder zijn bestuur. De Blasio is in New York bezig aan zijn tweede en laatste termijn.