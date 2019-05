Duitse omroep moet verkiezingsspotje extreem-rechtse NPD uitzenden

De Duitse publieke omroep mag een verkiezingsspotje van de extreem-rechtse NPD niet weren van de zender. Volgens het constitutioneel hof in Karlsruhe is de reclame op zichzelf niet opruiend en moet die morgenmiddag worden uitgezonden op de ARD.

In de reclame stelt de NPD dat de veiligheid in gevaar is door "ongecontroleerde massa-immigratie". Daarom pleit de partij voor afgeschermde plekken "waar Duitsers zich veilig kunnen voelen".

"Vele steden en stadsdelen zijn verworden tot no-goarea's voor ons Duitsers", zegt partijleider Frank Franz. "Dat accepteren we niet langer."