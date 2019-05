Kamer eist opheldering over 'verdoezelen' criminaliteitscijfers asielzoekers

De Tweede Kamer eist opheldering over de cijfers die staatssecretaris Harbers deze week presenteerde over criminaliteit onder asielzoekers. In de cijfers zouden ernstige delicten, zoals verkrachtingen en kindermisbruik, zijn verdoezeld onder de categorie 'overige zaken', onderaan de lijst.

De Telegraaf vroeg bij de politie op wat er onder die 'overige zaken' wordt verstaan. Het ging vorig jaar om duizend delicten, waar volgens de politie 79 zedenmisdrijven bij zaten. Daarbij waren aanklachten van verkrachting en seksueel misbruik van kinderen. Ook gevallen van poging tot moord of doodslag of gijzelingen werden weggeschreven onder de 'overige zaken'.

Nadere uitleg

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wijst er in de krant op dat de politie de cijfers aan het ministerie heeft verstrekt zonder nadere uitleg. Maar dat wordt inmiddels door de politie bestreden, meldt de Telegraaf. Het ministerie was wel degelijk op de hoogte van de ernst van de delicten.

Vrijwel de hele Tweede Kamer wil zo snel mogelijk uitleg van Harbers en een debat. PVV-leider Wilders eiste dat dat debat vanavond nog zou plaatsvinden, maar dat voorstel kreeg geen meerderheid.

Het ministerie zegt nu dat Harbers nog vandaag een brief met uitleg naar de Kamer zal sturen.