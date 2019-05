Opnieuw vertraging versterkingsoperatie aardbevingsgebied Groningen

De versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied in Groningen heeft opnieuw maanden vertraging opgelopen. De oorzaak ligt volgens het gemeente- en provinciebestuur bij de vernieuwde versterkingsaanpak van het Rijk.

Staatstoezicht op de Mijnen wilde van de gemeente en de provincie weten hoe de versterkingsoperatie vordert. De conclusie van de bestuurders is dat de versterking helemaal niet opschiet.

In een brief aan de toezichthouder schrijven gemeente en provincie dat in hun ogen het gevoel voor urgentie ontbreekt om de problemen in Groningen op te lossen, meldt RTV Noord. Minister Eric Wiebes (VVD) heeft volgens de bestuurders "een systematische werkelijkheid" gecreƫerd die in de praktijk niet werkt.

Vertraging in plaats van versnelling

De inwoners merken volgens de bestuurders geen voortgang. Lokale versterkingsplannen van de gemeenten worden onvoldoende als uitgangspunt gebruikt en werkopdrachten worden maanden te laat afgegeven. De nieuwe aanpak heeft volgens de bestuurders tot nu toe geleid tot vertraging in plaats van versnelling en verbetering.

Ook zeggen de Groningers dat er geen sprake is van ruimhartigheid. "De afspraken tussen de NAM en het ministerie van Economische Zaken staan de uitvoering voortdurend in de weg."

De Groningse bestuurders zeggen dat ze voor de zomer een lastige boodschap hebben voor hun inwoners. "In veel gevallen zullen de gewekte verwachtingen opnieuw niet worden nagekomen."