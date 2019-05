Basisschool zegt schoolreis Ter Apel af om overlastgevende asielzoekers

Een school uit Gasselternijveen heeft een meerdaagse schoolreis naar Ter Apel afgezegd na weerstand van ouders en leerlingen. Er ontstond onrust na het zien van een video waarin vier asielzoekers twee toezichthouders in een lijnbus bedreigen en intimideren, meldt RTV Noord.

Buschauffeurs hebben op de bewuste lijn, 73, al langer last van asielzoekers van het azc in Ter Apel. De problemen zijn zo frequent dat de chauffeurs alleen met beveiligers rijden. Onlangs werd bekend dat er een aparte pendelbus komt tussen het azc en het station in Emmen.

'Heel spijtig en heel jammer'

De leerlingen van basisschool J. Emmens zouden voor de tweede keer naar camping Moekesgat gaan. "Ouders en kinderen vinden het toch niet fijn, ze voelen zich onveilig. Dat is heel spijtig en heel jammer", laat woordvoerder Mariƫtte Scholte van Moekesgat weten.

Scholte wil juist een positief beeld van Ter Apel neerzetten. "We hebben een prachtige camping met een heerlijk meer en een strand, waar ook asielzoekers met mooi weer gezellig zitten te doen. Daar hebben wij totaal geen last van. Ze passen er prima bij."

Volgens Scholte krijgt Ter Apel een slecht imago. "Ik begrijp het verhaal van de school wel. Je moet met plezier op zomerkamp gaan. Maar vanuit ons is de keerzijde dat we toerisme mislopen."

Vragen van ouders en kinderen

Jantinus Esschendal, directeur van de basisschool, licht toe waarom de school heeft gekozen voor een andere kampeerlocatie. "Ouders hebben de laatste maanden Ter Apel vaker slecht in de media gezien. Daardoor kwamen er vragen van ouders en kinderen die wij niet allemaal konden beantwoorden. Daarom hebben we nu besloten een andere locatie te zoeken."

Bang voor overlast van asielzoekers is Esschendal absoluut niet. "Twee jaar geleden waren we er ook en toen hebben we nergens last van gehad. Het is ook de bedoeling volgend jaar, als de onrust verminderd is, gewoon weer terug te keren naar Moekesgat."