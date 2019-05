Twee Maleise beren geboren in Burgers'Zoo

In Burgers'Zoo zijn vorige week twee Maleise beertjes geboren, een tweeling. Het is volgens de Arnhemse dierentuin erg zeldzaam dat Maleise beren zich in gevangenschap voortplanten. Burgers'Zoo noemt het voor Nederland zelfs uniek.

De eerste dagen na de geboorte waren kritiek, omdat de beertjes naakt, blind en hulpeloos ter wereld komen. Daarom heeft de dierentuin het nieuws vandaag pas bekendgemaakt.

Afgelopen november kwam een Maleise beer uit Schotland naar de dierentuin in het kader van een Europese fokprogramma. Er leven nog 38 Maleise beren in Europese dierentuinen. Hij moest voor zoveel mogelijk nageslacht zorgen met de twee berinnen die al langer in Arnhem zitten.

Nog geen naam

De kansen daarop leken niet erg groot: een van de vrouwtjes bleek vrijwel onvruchtbaar. Bij de ander was de kans op een succesvolle zwangerschap ongeveer 50 procent. Hun leeftijd speelt daarbij een rol. Uiteindelijk lukte het toch en werd de tweeling na een dracht van drie maanden geboren.

De twee beertjes hebben nog geen namen, omdat hun geslacht nog niet bekend is. De moeder en beertjes worden tot nu toe alleen via een camera geobserveerd en de verzorgers blijven uit het verblijf.