Excuses en schadevergoeding na stiekeme foto's slaapkamer Harry en Meghan

Een Amerikaans entertainmentpersbureau heeft een schadevergoeding betaald aan het Brits koninklijk huis voor het heimelijk nemen van foto's van prins Harry en zijn vrouw Meghan.

Fotografen van het bureau Splash News hadden in januari een helikopter gecharterd om privéfoto's van het paar te kunnen nemen in hun huis in Oxfordshire in de Cotswolds. Ze namen onder meer foto's van de slaapkamer.

De advocaat van prins Harry stelde bij een zitting in de rechtbank dat de veiligheid van Harry daarmee ernstig werd ondermijnd en dat het paar sindsdien niet meer in het huis kan wonen.

Het pand in Oxfordshire lag ver afgelegen en werd omringd door afgeschermde weilanden, waardoor fotografen er niet bij konden komen. "Het gebouw was door de hertog gekozen omdat het bijzonder veel privacy verschafte", verduidelijkte de advocaat.

Inschattingsfout

Het blad spreekt in een schriftelijke verklaring van een inschattingsfout, die niet meer zal worden gemaakt. "We bieden onze excuses aan de hertog en hertogin aan voor het leed dat we hebben veroorzaakt."

Met de schadevergoeding en de excuses is de zaak nu afgedaan. De hoogte van het bedrag is niet bekendgemaakt.