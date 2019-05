Jarenlang gezocht ETA-kopstuk opgepakt in Frankrijk

De Spaanse politie heeft een lang gezocht kopstuk van de Baskische terreurbeweging ETA opgepakt. Hij hield zich schuil in de Franse Alpen en werd met behulp van de Franse geheime dienst opgepakt.

José Antonio Urrutikoetxea (68), die vooral bekend was onder de naam Josu Ternera, werd gezocht sinds 2002. Hij zat in de jaren 90 al een jarenlange gevangenisstraf uit in Frankrijk, maar kwam na uitzetting naar Spanje op vrije voeten. Tussen 1998 en 2002 ging hij de politiek in en nam hij zitting in het regionale parlement in Baskenland.

Later werd hij alsnog vervolgd voor zijn rol bij een aanslag op barakken van de Spaanse politie-eenheid Guardia Civil in Zaragoza in 1987, waarbij elf doden vielen, onder wie vijf kinderen. Hij wist echter jarenlang uit de handen van de politie te blijven.

Belangrijk

"Urrutikoetxea was decennialang betrokken bij de terreurgroep, zo niet direct bij aanslagen die de ETA uitvoerde, dan wel bij het leiding geven aan de commando's", zegt correspondent Rop Zoutberg.

"Zijn aanhouding is belangrijk voor Spanje omdat er nog altijd 234 ETA-aanslagen nooit zijn opgelost. Bij die terreurdaden vielen meer dan 300 doden. Het kan niet anders dan dat Urrutikoetxea daar veel over te vertellen heeft."

Opgeheven

De militante afscheidingsbeweging ETA vocht in het noorden van Spanje een bloedige strijd voor een eigen Baskische staat. Daarbij maakte de groep gebruik van bomaanslagen, kidnapping, liquidaties en afpersing. Meer dan 850 mensen kwamen bij het geweld om het leven.

In 2017 leverde de groep zijn wapens in en een jaar later werd bekend dat de ETA officieel was opgeheven.