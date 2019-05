Verkooprecord voor 'Konijn', Jeff Koons weer duurste levende kunstenaar

Koons maakte het roestvrijstalen konijn van iets meer dan een meter hoog in een serie van drie in 1986. Het is het laatste dat nog in particuliere handen is. Het werk werd verkocht door de erfgenamen van S.I. Newhouse jr., een steenrijke mediamagnaat die twee jaar geleden overleed.

Volgens verschillende media is het werk gekocht door kunsthandelaar Robert Mnuchin, de vader van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Bloomberg schrijft dat hij dat deed in opdracht van een cliënt.