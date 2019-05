Onderzoek ombudsman: 'Veteranen moeten onaanvaardbaar lang wachten'

Ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de zorg voor oud-militairen. Veteranen klagen dat Defensie hen niet goed helpt als ze om hulp of financiƫle compensatie vragen.

De veteranen kunnen een militair invaliditeitspensioen krijgen na keuring door een arts. De procedure kan soms lang duren. Volgens het AD hebben zich de afgelopen maanden vijftien militairen gemeld bij Veteranenombudsman Van Zutphen. Zij zijn soms al jaren in gevecht met hun werkgever over een invaliditeitspensioen.

De oud-militairen beklagen zich over de keuringsartsen, het lange wachten op behandeling van hun aanvraag en wachttijden voor een medische keuring. De Veteranenombudsman noemt het voorbeeld van een Afghanistan-veteraan met PTSS die al negen jaar in onzekerheid zit.

"Veteranen moeten te vaak onaanvaardbaar lang wachten", zegt Van Zutphen, "terwijl het voor hen van groot belang is dat hun zogenoemde medische eindtoestand zo snel mogelijk wordt vastgesteld. Dat geeft hen niet alleen rechtszekerheid, maar is ook afsluiting van een belastende, stressvolle periode."

Vragen aan minister

Uit cijfers van Defensie blijkt volgens het AD dat in totaal 115 militairen een conflict hebben over het invaliditeitspensioen.

Van Zutphen heeft minister Bijleveld van Defensie vragen gesteld over de termijnen van de pensioenprocedures en de manier waarop betrokkenen worden geĆÆnformeerd. Binnen vier weken wil hij antwoord.

De Veteranenombudsman riep het ministerie van Defensie vorig jaar op sneller te handelen. Het verweer was toen dat er te weinig keuringsartsen waren. "Daar neem ik geen genoegen mee, dus ik ga nu kijken wat er echt aan de hand is", zegt Van Zutphen in het AD.