Wekdienst 16/5: Ajax wordt gehuldigd en Buma burgemeester van Leeuwarden?

Wat heb je gemist?

Technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken bij spionage door China in Nederland. Volgens de Volkskrant zou Huawei een verborgen achterdeur naar klantgegevens hebben van een van de grote telecomproviders in ons land. Of het gaat om Vodafone/Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN is niet duidelijk. Tegen de krant wil de inlichtingendienst niet inhoudelijk reageren.

Ander nieuws uit de nacht: