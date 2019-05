Grote explosie in bedrijfspand centrum Den Haag

Bij een explosie vannacht in het centrum van Den Haag is een bedrijfspand zwaar beschadigd geraakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. In het pand zaten een kapper en een reisbureau.

De ontploffing in het pand op de hoek van de Hoefkade met de Jan Blankenstraat gebeurde rond 01.30 uur. Door de kracht van de explosie werden de ramen en deur naar buiten geblazen. De straat ligt bezaaid met glas. Meerdere woningen zijn ontruimd.

De politie heeft de straat afgesloten om onderzoek te doen naar de toedracht en vraagt ooggetuigen zich te melden.