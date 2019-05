Brand in seinkast stuurt treinverkeer in België in de war

Het treinverkeer in België heeft al de hele dag last van een storing door een brand in een seinkast. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS heeft spitstreinen rond Brussel geschrapt en ook andere treinen, waaronder intercity's, rijden niet.

De storing ontstond door een brand rond 06.30 uur in een seinkast in Brussel-Noord. Die ontstond vermoedelijk doordat een dakloze naast de seinkast een vuurtje had gestookt om zich te verwarmen, zei een woordvoerder van Infrabel.

Het drukke treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid kwam volledig stil te liggen. Inmiddels zijn alle sporen weer in gebruik, maar het lukt de NMBS niet om alle treinen weer volgens de dienstregeling te laten rijden.