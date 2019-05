Verdubbeling van aantal kinderen met suikerziekte

Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. De meeste diagnoses worden in het najaar en de winter gesteld.

Dat blijkt uit onderzoek van kinderarts Angelien Spaans-Hummelink, verbonden aan de Isalakliniek in Zwolle en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Spaans analyseerde voor haar onderzoek zorggegevens van kinderen van 0 tot 14 jaar.

"Het onderzoek komt eigenlijk voort uit praktijkvragen. Wij hadden het gevoel dat er steeds meer kinderen de diagnose krijgen", zegt Spaans tegen RTV Noord. De onderzoeksresultaten bevestigen dat.

Een directe verklaring voor de stijging is er niet, maar Spaans vermoedt dat er een verband is met andere auto-immuunziektes. Dat zijn ziektes waarbij het afweersysteem zich tegen het eigen lichaam keert. "We weten al dat kinderen met diabetes type 1 relatief vaak een andere auto-immuunziekte hebben, zoals een snelle of een te trage schildklier of glutenallergie."

Seizoensgebonden

Naast een toename van het aantal kinderen met suikerziekte, blijkt uit het onderzoek van Spaans dat de meeste diagnoses in het najaar en in de winter worden gesteld. Ook daar is geen directe verklaring voor. "Men vermoedt dat het met virussen te maken heeft."

Beide ontwikkelingen zijn volgens Spaans niet alleen zichtbaar in Nederland. "Dat beeld zien we wereldwijd."

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. Maar wat is het nou precies? We leggen het uit in onderstaande video: