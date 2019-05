Vleeswarenbedrijf ontruimd, zeventien mensen onwel

Een vleeswarenbedrijf in Opmeer (NH) is ontruimd nadat zeventien medewerkers onwel zijn geworden. Uit een eerste meting van de brandweer is gebleken dat er ergens CO2 lekt.

Bij het bedrijf werken tachtig werknemers. Het gebouw wordt op dit moment gelucht, meldt NH Nieuws.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio lijken de onwel geworden werknemers alweer op te knappen. "Ze worden nagekeken door het ambulancepersoneel. Iedereen is aanspreekbaar."