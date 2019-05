Invallen bij afvalverwerker vanwege gesjoemel met vervuilde grond

De politie heeft invallen gedaan op vier locaties van afvalverwerker Vink uit Barneveld. Het bedrijf wordt verdacht van gesjoemel met vervuilde grond. Bij de boekhouder en twee automatiseringsbedrijven is de administratie van het bedrijf in beslag genomen.

De afvalverwerker werkt vanuit meerdere locaties in Gelderland. Er wordt vervuilde grond ingenomen. Die grond wordt vervolgens gereinigd, gemengd en daarna weer verwerkt op een nieuwe locatie.

Het bedrijf zou tussen 2012 en 2016 grond hebben ingenomen met een te hoge waarde aan lood, kwik en minerale oliën. De grond zou daarna niet goed zijn gereinigd. Er wordt nog onderzocht om hoeveel grond het precies gaat.

Zembla

Afvalverwerker Vink wordt nu verdacht van fraude, overtreding van wet bodembescherming en de wet milieubeheer.

De zaak kwam vorig jaar november aan het rollen door twee uitzendingen van het televisieprogramma Zembla. Daarin werd onthuld dat Vink in overtreding was bij de opslag van kunstgrasmatten.

Rechtszaak

In een andere aflevering bracht Zembla aan het licht dat er vervuilde grond was gebruikt bij twee nieuwbouwprojecten in Barneveld. De onderzoekers vonden op één locatie een verhoogde concentratie van de giftige stof styreen. Later bleek dat de vervuilde grond op twaalf locaties in tien gemeenten zou liggen.

Vink is het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek. Vorige maand werd bekend dat het bedrijf een rechtszaak wil aanspannen tegen onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV. Vink zegt dat het de grond zelf ook heeft laten onderzoeken en dat daaruit is gebleken dat de grond schoon was.