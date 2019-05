'Versnelde sluiting drie kolencentrales in januari haalbaar'

Het is haalbaar om de kolencentrales in Rotterdam, in de Eemshaven en op de Maasvlakte al op 1 januari te sluiten. Dat stellen de milieuorganisaties Greenpeace, Natuur & Milieu en het Longfonds op basis van onderzoek dat ze hebben laten uitvoeren.

Het is uitgevoerd door het bureau CE Delft. De opdrachtgevers roepen het kabinet op om zo snel mogelijk met een plan te komen om de centrales vervroegd te sluiten.

Daarmee zou Nederland voldoen aan de uitspraak van de rechter om de hoeveelheid broeikasgassen volgend jaar met 25 procent terug te brengen vergeleken met 1990. Op dit moment is het zo dat Nederland zonder extra maatregelen de benodigde reductie niet haalt.

Veestapel

Volgens de onderzoekers levert sluiting direct een besparing op van 9 megaton, wat overeenkomt met de uitstoot van 2,7 miljoen benzineauto's of de helft van de Nederlandse veestapel. Nederland zou daarmee voldoen aan de reductie-eis.

Sluiting zou wel betekenen dat de import van stroom toeneemt en dat de prijs van elektriciteit omhooggaat. Volgens de onderzoekers is dat ongeveer 15 euro per jaar. Het importeren van stroom leidt uiteraard in het buitenland tot meer CO2-uitstoot, maar volgens de onderzoekers blijft er toch een netto-vermindering over van 5 megaton in Noordwest Europa.

Besparen op subsidie

Sluiting kost de eigenaren van de centrales naar schatting 2 miljard euro, zegt het onderzoeksbureau CE Delft. Daar staat tegenover dat sluiting ook geld oplevert. De overheid bespaart 1,2 miljard op de subsidie die er zit op de biomassa die de drie centrales mogen bijstoken.

De overheid maakt in juni bekend welke extra maatregelen het neemt om te voldoen aan het vonnis van de rechter. Dat zou eigenlijk in april gebeuren, maar het kabinet heeft meer tijd nodig.