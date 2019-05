Watervliegtuigjes botsen op elkaar in Alaska, vier toeristen omgekomen

In Alaska zijn bij het stadje Ketchikan twee watervliegtuigjes in de lucht op elkaar gebotst. Daarbij zijn vier doden en tien gewonden gevallen, zij zijn naar een ziekenhuis gebracht. Ook zijn er twee mensen vermist, melden de Amerikaanse kustwacht en de luchtvaartautoriteit.

Het is nog onbekend waardoor de botsing kon gebeuren. In totaal zaten er zestien mensen in de vliegtuigjes. Over hun identiteit is niets gemeld.

De passagiers zijn toeristen van een cruiseschip, The Royal Princess. Ze kwamen terug van een excursie naar het Misty Fjords National Monument, een groot natuurpark in Alaska. Ketchikan is een populaire toeristische bestemming.

Het is in Ketchikan niet de eerste keer dat er mensen omkomen bij een vliegtuigcrash. In 2015 kwamen er negen mensen om toen een vliegtuigje neerstortte. Dat werd geweten aan een fout van de piloot en een gebrek aan veiligheidsprocedures. Vorig jaar crashte er ook een vliegtuigje, maar dat liep goed af. Alle elf passagiers overleefden het.