Nederlandse economie blijft groeien, mede door bouwsector

De Nederlandse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat meldt het CBS. Daarmee is de groei even hoog als in het laatste kwartaal van vorig jaar. Op jaarbasis, dus ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018, was de groei 1,7 procent. De economie groeit nu al vijf jaar op rij.

De economie profiteerde flink van de goed draaiende bouwsector. De productie van bouwbedrijven was namelijk 8,7 procent hoger dan een jaar eerder. Verder werd er veel geïnvesteerd in machines en infrastructuur.

Ook de consumentenuitgaven bleven groeien, al voor het twintigste kwartaal op rij. De groei was met 0,7 procent wel een stuk kleiner dan de ruim 2 procent in het voorgaande kwartaal. Consumenten gaven meer uit aan meubels, elektrische apparaten en diensten, maar minder aan auto's en gas. Het gedaalde gasverbruik kwam door de zachte winter. De overheidsuitgaven stegen met meer dan 1 procent, harder dus dan de consumentenuitgaven,

De export van Nederlandse producten kromp, terwijl de import wel steeg. Daarmee drukte het totaal van export en import de groei.