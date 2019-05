Geweld Sudan laait weer op na deal voor overgangsregering

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn gisteravond verschillende betogers en een militair omgekomen. Het geweld in de stad laaide op nadat de militaire raad met de vertegenwoordigers van het volksprotest tot een compromis was gekomen over de overgang naar een nieuwe regering. Vorige maand werd dictator Bashir afgezet. Sindsdien heeft het leger de macht.

De hele avond werd er geschoten in Khartoem. In ieder geval vijf demonstranten en een militair zijn doodgeschoten, meldt persbureau AFP. Twee van die doden, een demonstrant en de militair, vielen bij het legerhoofdkwartier, waar demonstranten voor de de deur zaten om het leger te bewegen de macht over te dragen.

De aanleiding voor het geweld wordt gezocht in de 'antirevolutionaire' hoek. De militaire raad zei dat "gewapende infiltranten" die niet blij waren met een deal met de protestbeweging het vuur opende op protestlocaties. Volgens demonstranten hebben deze infiltranten banden met de afgezette dictator. Gedurende de avond zijn door persbureau Reuters paramilitaire troepen gezien, die demonstranten belaagden met traangas en vuurwapens.

Doorbraak

Eerder op de dag hadden het leger en de protestbeweging een doorbraak aangekondigd in hun onderhandelingen over een overgangsregering. Er zijn afspraken gemaakt over een machtsverdeling in de overgangsregering. Volgens een woordvoerder van de militaire raad wordt vandaag gesproken over de precieze verhoudingen en een datum voor nieuwe verkiezingen.

Het zijn roerige tijden in Sudan. Al sinds december wordt er gedemonstreerd. Eerst voor het aftreden van dictator Bashir, die al sinds 1989 aan de macht was. Nadat het protest in februari werd neergeslagen laaide het in april weer op.

Begin april werd Bashir gearresteerd door het leger. Een militaire raad nam de macht over en beloofde op termijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven, maar de demonstranten bleven. Zij hadden geen vertrouwen in de militaire raad en wilden dat hun burgerbeweging meer macht kreeg bij die overgang.

Geen uitlevering Bashir

Bashir zit nog steeds vast. De Sudanese justitie beschuldigde hem gisteren officieel van betrokkenheid bij en het aanzetten tot het doden van demonstranten door ordetroepen. Volgens de betogers heeft dat zo'n honderd mensen het leven gekost.

De militaire raad zegt dat Bashir in Sudan zal terechtstaan. Dat betekent dat hij niet wordt uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat hem wil berechten voor oorlogsmisdaden en genocide in de westelijke provincie Darfur in het begin van deze eeuw.