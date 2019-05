Noord-Korea eist van VS schip terug: 'Dit is een roofoverval'

Noord-Korea eist het vrachtschip terug waar de Verenigde Staten beslag op hebben gelegd. Pyongyang spreekt van een "roofoverval".

Volgen de VS exporteerde de 'Wise Honest' kolen en werd het ook gebruikt om zware machines te importeren, wat ingaat tegen internationale sancties die van kracht zijn.

Volgens Pyongyang is de inbeslagname niet in de geest van afspraken die leider Kim Jong-un en president Trump hebben gemaakt bij hun ontmoeting vorig jaar. Ook zou het de soevereiniteit van Noord-Korea aantasten. Pyongyang waarschuwt de VS voor politieke consequenties.

Wapenindustrie

Washington zegt dat VN-resoluties het in beslag nemen van het schip juridisch en politiek legitimeren. Noord-Korea mag volgens VN-sancties geen kolen exporteren omdat de opbrengsten gebruikt zouden kunnen worden voor de wapenindustrie.

Het vrachtschip, een van de grootste die Noord-Korea heeft, werd een jaar geleden al eens door vermoedelijk de Indonesische autoriteiten opgemerkt omdat het geen herkenningssignaal uitzond. Afgelopen weekend is het schip overgebracht naar Amerikaans Samoa in de Stille Oceaan. Volgens de Amerikanen trok Noord-Korea alles uit de kast om te verhullen dat het ging om een Noord-Koreaans schip.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn de laatste tijd opgelopen. Recent deed Noord-Korea verscheidene rakettests. Die maken nieuwe gesprekken tussen Trump en Kim Jong-un onwaarschijnlijker. De laatste ontmoeting van de twee was in februari. Toen gingen ze uiteen zonder afspraken te hebben gemaakt.