Wekdienst 14/5: Formule 1 keert terug naar Zandvoort en halve finale Songfestival

Het eerste grote debat in aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei is achter de rug. De Nederlandse lijsttrekkers van twaalf partijen die meedoen aan de Europese Parlementsverkiezingen debatteerden gisteravond in Nieuwsuur met elkaar vanuit Museum Prinsenhof in Delft over de belangrijkste Europese thema's.

Het klimaat, asielbeleid en de rechtsstaat: het kwam allemaal aan bod.

Ook arbeidsmigratie was een van de onderwerpen: