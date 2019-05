Rembrandt levensgroot te zien op universiteitsgebouwen Leiden

De Universiteit Leiden heeft een enorm zelfportret van Rembrandt opgehangen aan de gevel van de universiteitsbibliotheek. In totaal komen er zeven grote doeken met werken van de schilder aan gebouwen van de academie te hangen.

De universiteit in Leiden bestaat dit jaar 444 jaar en het is ook 350 jaar geleden dat de in Leiden geboren schilder overleed. Daar wordt bij stilgestaan door werken van Rembrandt levensgroot op te hangen in zijn geboortestad. "We zijn jarig en dit is ons cadeau aan de stad", zegt Minke Holleman van de Universiteit Leiden tegen Omroep West.

Band met stad

De zeven doeken die opgehangen worden, laten volgens de universiteit de band zien tussen Rembrandt en de stad. De schilder werd in 1620 op 14-jarige leeftijd ingeschreven aan de academie. Het is onduidelijk of hij ook daadwerkelijk colleges heeft gevolgd.

De universiteitsbibliotheek heeft ook ongeveer honderd etsen en tekeningen van Rembrandt in beheer. Het gaat onder meer om de ets uit 1631 waar vandaag een uitvergroting van aan de gevel is gehangen, zegt conservator Jef Schaeps. "Het is een vroeg zelfportret van Rembrandt van vlak voor hij naar Amsterdam ging. Het is een hele kleine ets, vermoedelijk heeft hij deze gemaakt om wat uit te proberen."

De komende dagen worden de overige doeken opgehangen. De buitenexpositie is tot begin februari 2020 nog te zien.