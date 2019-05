Beurzen leveren in door onzekerheid over handelsconflict VS-China

De aandelenbeurzen lijden verliezen door het escalerende handelsconflict tussen de VS en China over het wederzijds opleggen van heffingen. De Dow Jones, de index van de dertig belangrijkste fondsen op de effectenbeurs van New York, verloor met 500 punten bijna 2,5 procent. Vooral techbedrijven moesten inleveren, maar ook machinefabrikanten als Deere en Caterpillar doken in de min. Ook vliegtuigbouwer Boeing liep averij op.

Beleggers kijken met argusogen naar de onderhandelingen tussen de VS en China. Er wordt gevreesd voor een handelsoorlog, die de twee grootste economieën ter wereld aanzienlijke schade kan toebrengen. Vrijdag besloot de VS al om heffingen op Chinese goederen ter waarde van 200 miljard dollar te verhogen van 10 procent naar 25 procent.

Ook dreigen de Amerikanen het pakket importheffingen uit te breiden naar andere producten uit China, ter waarde van nog eens 300 miljard dollar. Peking op zijn beurt komt met tegenmaatregelen: vandaag kondigde het verhoogde heffingen op Amerikaanse producten ter waarde van 60 miljard dollar, met name op landproducten zoals sojabonen.

Analisten wijzen erop dat niet zozeer de hoogte van eventuele heffingen de oorzaak is van de dalende koersen, maar de onzekerheid over de vraag waar het conflict toe leidt. Die onzekerheid is sterk toegenomen, en beleggers houden daar niet van. Ook de beurzen in Europa en Azië moesten terrein prijsgeven, zij het minder sterk dan in de VS.

Grootste verlies

Van de techbedrijven kregen vooral Apple (-5%) en Cisco (-3,4%) klappen. Beleggingen als nutsbedrijven en overheidsobligaties, die als minder riskant worden beschouwd, deden het juist beter. Taxibedrijf Uber, dat vrijdag naar de beurs ging met een aandelenprijs van 45 dollar, leed op zijn eerste volledige handelsdag 11 procent verlies en daalde naar 37 dollar per aandeel.

Vrijdag kelderde de beurswaarde van Uber met 617 miljoen dollar, het grootste verlies op de eerste handelsdag van een Amerikaans bedrijf in de recente geschiedenis. De koers van techbedrijven stijgt in de regel juist nadat ze op de beurs zijn geïntroduceerd. Uber boekt weliswaar steeds meer inkomsten, maar geeft zelf toe dat het nog jaren kan duren voordat het winst gaat maken.