Busje botst tegen Merkels vliegtuig, vijfde pechgeval

Op het vliegveld van Dortmund is een busje tegen het regeringstoestel van bondskanselier Merkel aangereden. Dat gebeurde volgens Duitse media zonder kwade bedoelingen. Integendeel: een medewerker van de luchthaven die uit enthousiasme een foto van het vliegtuig wilde maken, zou vergeten zijn de handrem van het busje aan te trekken. Dat botste vervolgens tegen de romp. Op dat moment zaten er drie bemanningsleden in het toestel. Merkel zelf was niet aan boord.