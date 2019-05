Politie grijpt in bij bezetting boerderij Boxtel door dierenactivisten

De politie maakt een einde aan de bezetting van een varkensboerderij in Boxtel door dierenactivisten. De gemeente zegt dat daartoe is besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

"De burgemeester van Boxtel vindt het onacceptabel dat mensen binnendringen bij onze inwoners en hun bedrijf bezet houden", twittert de gemeente. De ontruiming begon rond 22.00 uur.

De actievoerders in de boerderij hebben te horen gekregen dat ze mogen gaan als ze hun identiteitsbewijs laten zien, zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant. Wie niet vrijwillig vertrekt of geen geldig identiteitsbewijs toont, wordt aangehouden. Het OM zal kijken of er een strafrechtelijk vervolg komt voor alle demonstranten, twittert de politie.

Auto's in greppel

Vanmiddag bezetten ruim honderd actievoerders van de internationale actiegroep Meat the Victims de boerderij in Boxtel. Zij werden daarbij gesteund door activisten die buiten de boerderij leuzen scandeerden als there is no excuse for animal abuse.

Al snel besloten tientallen boeren een tegenreactie te houden. Enkele auto's van de activisten werden in een greppel gekieperd. De ME kwam ter plaatse om ervoor te zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt.