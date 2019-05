Buitenlandse Zaken scherpt reisadvies Turkije aan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Turkije aangescherpt. Mensen die naar het land willen reizen worden erop gewezen dat de Turkse autoriteiten mobiele telefoons en andere apparatuur kunnen onderzoeken, als er een verdenking is van betrokkenheid bij organisaties die door Turkije als terroristisch worden gezien.

De anti-terrorismewet is in Turkije veel breder gedefinieerd dan in Europese landen. Daardoor treft de verdenking van "betrokkenheid bij een terroristische organisatie" een veel grotere groep mensen dan bijvoorbeeld in Nederland het geval zou zijn. De controles door de politie van telefoons en elektronica kunnen onder meer plaatsvinden op vliegvelden, zonder dat er een officieel onderzoek is gestart of een advocaat is ingeschakeld.

Verder kan de Turkse justitie vervolging instellen voor uitingen die Turkije onwelgevallig zijn, ook als die buiten het land zijn gedaan, bijvoorbeeld op sociale media. Dan gaat het ook om uitspraken die in Nederland en andere EU-landen onder de vrijheid van meningsuiting zouden vallen.

Onacceptabel

Twee maanden geleden ontstond diplomatieke spanning tussen Duitsland en Turkije. Dat gebeurde na berichten in Duitse media dat minister Soylu van Buitenlandse Zaken had gezegd dat mensen die in Duitsland of Europa bijeenkomsten van de Koerdische PKK hadden bezocht, in Turkije zouden worden opgepakt en vastgezet.

De PKK wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS als een terroristische organisatie beschouwd. Duitsland noemde de uitspraken onacceptabel, maar volgens Turkije waren ze verdraaid. "Turkije zal gewone toeristen uit Duitsland en andere landen blijven verwelkomen met de traditionele Turkse gastvrijheid", stond in een officiële verklaring.

Een andere organisatie die door Turkije als terroristisch wordt gezien is de Gülenbeweging, die door Ankara verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep van juli 2016.

Geen opgaaf van redenen

Buitenlandse Zaken wijst er verder op dat Nederlanders die ook de Turkse nationaliteit hebben tijdens hun verblijf kunnen worden ondervraagd of vervolgd. In een strafzaak kunnen verdachten in voorlopige hechtenis worden gehouden of een uitreisverbod krijgen, zonder opgaaf van redenen.

Omdat Turkse Nederlanders op Turks grondgebied als Turks burger worden behandeld, is het mogelijk dat de Nederlandse ambassade bij een arrestatie niet wordt geïnformeerd, of geen toestemming krijgt om consulaire hulp te verlenen.